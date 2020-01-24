Совет дня, совет на неделю или иной срок, онлайн расклады на отношения - это одна из возможностей интернета и уже непонятно, как мы раньше жили без этого. Гадания на рунах, картах таро, расклады на игральных картах или оракулах, ицзин онлайн, и гадания на разных экзотических системах, а также онлайн гороскопы и гадания на будущее - дают большие возможномти человеку.

Бесплатные гадания на будущее онлайн

Можно получить ответы во время бесплатного гадания на будущее, прояснить непонятные ситуации, получить бесплатно и онлайн важный совет. Больше не надо искать гадалку или прорицателя, астролога или шамана, платить деньги: бесплатное онлайн-гадание всегда под рукой в нашем смартфоне или компьютере.

Стоит ли верить бесплатным гаданиям онлайн?

Есть мнение, что гадания онлайн, бесплатные гадания на будущее онлайн, не слишком достоверны, что обязательно нужно, чтоб инструмент был в руках гадающего, а не на мониторе или дисплее. Так ли это? И отчего важно иметь контакт с инструментом гадания? Общение с гадательным инструментом помогает гадающему настроиться на свой вопрос и желание ответа. Это так, но кто мешает нам настроиться на бесплатное онлайн гадание так же?

Постановка вопроса для гадания

Это самое важное в гадании. Как говорили мудрые - в правильно заданном вопросе кроется половина ответа на него. И это истинно так. Можно посмотреть и шире: сколь многое в жизни идет не по нашему плану по той простой причине, что плана у нас Нет! Умение поставить себе понятную и четкую цель, разбить ее на задачи и определить свои действия - это корень всех успехов в жизни, крупных и повседневных.

Что необходимо для постановки правильного вопроса - для гадания, бесплатного гадания онлайн, да и для обычных переговоров с людьми? Знать, чего ты сам хочешь получить, добиться или узнать - магистраль любого успеха.

Итак

- на какой вопрос вы хотите получить ответ в бесплатном гадании онлайн?

- зачем вам нужен ответ?

- что должно измениться, когда ответ будет известен?

Вот три кита настройки, которые помогут вам научиться и смочь правильно спрашивать или просить, и получать то, что вы хотите.

Как настроить себя для гадания?

Сформировать свой вопрос и убедиться, что Правда Готовы знать ответ. Настоящий ответ. Ведь гадание - это риск, небольшой стресс. Признаемся, часто мы хотим узнать тот ответ, который хотим узнать - успокоить себя, утешится, подтвердить свои убеждения. Мы знаем ответ, который хотим получить, знаем заранее. Иногда мы имеем опасения и хотим их утвердить, иногда мы питаем надежды и желаем в них удостоверится. Такая постановка вопроса не годится для достоверного гадания. Значит, мы успокаиваемся, проговариваем свой настоящий вопрос и имеем желание получить правдивый ответ.

Небольшие советы

Если речь идет о бесплатном онлайн гадании на любимого человека, лучше в вопросе не говорить "он", "она", а проговорить его имя, а то и посмотреть его фото и спрашивать, имея образ перед внутренним взором. Мы зачастую так много думаем о наших любимых, что образы размываются, замещаются нпшими иллюзиями и фантазиями о человеке.

Не надо гадать слишком часто

Не надо часто задавать один вопрос в бесплатных онлайн гаданиях, и в онлайн галаниях на будущее, и в любых других гаданиях. Не может ответ так часто меняться. Не надо все время гадать на одного человека, на отношения, делать гадания на будущее - гадание, и бесплатное онлайн гадание, не безобидно, мы можем своими настройками сбить реальные события. И ожидаемое и очевидное, хорошее и долгожданное будущее может отмениться от слишком частых онлайн гаданий.

Другое дело, гадания онлайн на совет дня, конечно, это гадание ежедневное. Не гадайте онлайн - на отношения или на будущее - в стрессе, в слезах, толку не будет. Стоит немного очнуться, см пункт о том, как настроиться.

Знаки судьбы не ведают преград

Судьба дает нам шансы, жизнь дает нам подсказки, в любой миг и в любом месте. Лишь бы мы были готовы заметить и понять. И неважно, это обрывок разговора на улице, картинка на вывеске, рекламный слоган, шлягер по радио, онлайн выпавшая карта, фрагмент телепередачи или что то иное. Мир ищет с нами диалога, Мир всегда на связи. Бесплатное гадание онлайн на отношения, на будущее и прочие - это полноправный участник и посредник между человеком и Миром, вестник и помощник в наших делах.